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На месте салонов крупного автодилера в Петербурге планируют построить жилые дома
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На месте салонов крупного автодилера в Петербурге планируют построить жилые дома

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ООО "Автоцентр Инфинити" изменил планировку территории между Союзным и Дальневосточным проспектами.

В Петербурге автодилер "Автопродикс" планирует построить несколько домов на месте автосалонов. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

ООО "Автоцентр Инфинити" изменил планировку территории между Союзным и Дальневосточным проспектами. На данный момент на площади почти гектар находится салон автомобилей.

Ранее комиссия по внесению изменений в генеральный план Петербурга уже удовлетворила аналогичную заявку ООО "Автопродикс" на перевод участка на Дунайском пр., 12, корп. 2, из зоны инженерной инфраструктуры в зону многоэтажной жилой застройки.

Ранее стала известна финальная концепция Пейзажного парка в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: автосалон, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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