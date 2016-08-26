Жеребьевка Лиги Европы 2017/18, результаты: "Зенит" узнал соперников

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу, 25 августа. Стало известно, что "Зенит" будет выступать в группе L. Его соперниками станут «Русенборгом» (Норвегия), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Вардаром» (Македония). Чтобы вырваться в групповой этап петербургскому клубу пришлось поптеть. Накануне Piter.tv передавал, что "Зенит" победил "Утрехт" и вышел в Лигу Европы.
Вторым российским клубом в Лиге стал «Локомотив». Московская команда будет играть в группе F. Его соперниками станут «Злином» (Чехия), «Копенгагеном» (Дания) и «Шерифом» (Молдавия),
Все группы выглядят так:
Группа A: «Вильярреал», «Маккаби», «Астана», «Славия»;
Группа B: «Динамо» , «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»;
Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»;
Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины;
Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон» Лимасол;
Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»;
Группа G: «Виктория», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»;
Группа H: «Арсенал», БАТЭ, «Кёльн», «Црвена Звезда»;
Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор»;
Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд»;
Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте-Варегем», «Витесс»;
Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».
Матчи группового этапа начнутся 14 и 28 сентября, потом пройдут 19 октября, 2 и 23 ноября, 7 декабря. Точного расписания пока нет. также сегодня представили мяч предстоящего сезона Лиги Европы. Он украшен ронаментом красно-желто-серого цвета.
Фото: UEFAcom_ru / Twitter