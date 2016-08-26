Жеребьевка Лиги Европы 2017/18, результаты: "Зенит" узнал соперников

В пятницу, 25 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Петребургский "Зенит" узнал своих соперников по группе.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу, 25 августа. Стало известно, что "Зенит" будет выступать в группе L. Его соперниками станут «Русенборгом» (Норвегия), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Вардаром» (Македония). Чтобы вырваться в групповой этап петербургскому клубу пришлось поптеть. Накануне Piter.tv передавал, что "Зенит" победил "Утрехт" и вышел в Лигу Европы.

Вторым российским клубом в Лиге стал «Локомотив». Московская команда будет играть в группе F. Его соперниками станут «Злином» (Чехия), «Копенгагеном» (Дания) и «Шерифом» (Молдавия),

Все группы выглядят так:

Группа A: «Вильярреал», «Маккаби», «Астана», «Славия»;

Группа B: «Динамо» , «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»;

Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»;

Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины;

Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон» Лимасол;

Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»;

Группа G: «Виктория», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»;

Группа H: «Арсенал», БАТЭ, «Кёльн», «Црвена Звезда»;

Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор»;

Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд»;

Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте-Варегем», «Витесс»;

Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

Матчи группового этапа начнутся 14 и 28 сентября, потом пройдут 19 октября, 2 и 23 ноября, 7 декабря. Точного расписания пока нет. также сегодня представили мяч предстоящего сезона Лиги Европы. Он украшен ронаментом красно-желто-серого цвета.

Фото: UEFAcom_ru / Twitter