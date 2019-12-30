Женская консультация: обследование у гинеколога в Петербурге

Каждой женщине рекомендуется хотя бы раз в год проходить осмотр у гинеколога. Это позволит своевременно выявить нарушения в репродуктивном здоровье, обнаружить наличие инфекций, опухолевых заболеваний и других изменений в женском организме, приводящих к неприятным последствиям. В этом материале Piter.TV рассказывает, где в Петербурге можно пройти комплексное гинекологическое обследование и получить квалифицированную помощь по "женским" вопросам.

Женская консультация СПб

Женская консультация поликлиники №68 в Сестрорецке по праву считается одним из лучших медицинских учреждений своего уровня. Сегодня здесь наблюдается около 30 тысяч жительниц города, половина из которых репродуктивного возраста.

Врачи медучреждения помогают не только спланировать беременность и выносить ребенка, но и вылечить серьезные гинекологические заболевания такие, как патологии шейки матки, воспаления придатков матки, миому, скрытые инфекции и болезни, передающиеся половым путем.

В поликлинике №68 есть школа материнства, а также школы отцовства и по партнерским родам. Вскоре в Консультации заработает кабинет генетика, где можно будет сделать генетическое обследование на наследственные факторы с последующей консультацией специалиста. Особо актуальна эта процедура при несостоявшихся беременностях, неудачных попытках ЭКО. Кроме того, генетическая экспертиза незаменима при онкологической диагностике.

Кардиотокография

В настоящий момент определить нарушение в жизнедеятельности плода на самых ранних этапах помогает кардиотокография – непрерывная синхронная регистрация частоты сердечных сокращений плода и тонуса матки с графическим изображением сигналов на калибровочной ленте.

На первом этаже у нас есть дневной стационар. КТГ плода делается с 33 недель беременности, и при необходимости мы можем женщине делать раз в 3 дня, по показаниям. Татьяна Предтеченская, заведующая Женской консультацией поликлиники №68

УЗИ-скрининг

В Женской консультации Сестрорецка будущие мамочки могут получить консультацию гематолога и эндокринолога. Специалисты медучреждения лечат невынашивание беременности, проводят профилактику резус-конфликта матери и ребенка и предотвращают угрозы прерывания. На приеме у терапевта решаются вопросы госпитализации в родильные дома, а на современном ультразвуковом оборудовании проводятся УЗИ-скрининги.

В нашей Женской консультации проводится скрининг у беременных на первом уровне, исключается синдром Дауна по программе Астрая и другие заболевания у плодов. Скрининг комбинированный. Женщина проходит УЗИ и после этого ей выдается талон, и она сдает анализ крови на хромосомную патологию. Кровь отправляется в медико-генетический центр, где высчитывается риск рождения плода с синдромом Дауна. Наталия Косых, врач ультразвуковой диагностики высшей категории Женской консультации поликлиники №68

Кроме того, в Женской консультации №68 проводят скрининг второго и третьего уровней, позволяющие выявить заболевания и врожденные пороки развития у плода. Для разработки дальнейшей тактики ведения беременности и прогноза течения родов необходимо оценить биофизический профиль, состояние плаценты и количество околоплодных вод у пациентки.

Также в нашей Консультации мы производим исследования допплерометрией. Это исследование сосудов беременной, маточной артерии, также сосуды у плода: артерию пуповины, аорту, венозный проток, и что очень важно, исследуем внутреннюю сонную артерию у плода, чтобы определить степень концентрации фитоплацентарной недостаточности, состояние плода и правильно подобрать лечение, тактику ведения данной беременной. Наталия Косых, врач ультразвуковой диагностики высшей категории Женской консультации поликлиники №68

Осмотр у гинеколога

В Женской консультации поликлиники №68 Сестрорецка женщины могут закрепиться за тем врачом, который им нравится. У акушера-гинеколога Ксении Вербицкой день расписан по минутам. Помимо тысяч пациентов у врача четверо детей.

Мне кажется всем приятно быть на приеме у врача, которая сама является многодетной мамой, знает о детях не понаслышке: и как проходит токсикоз, и как плохо тебе, когда тебя тошнит. Ксения Вербицкая, акушер-гинеколог Женской консультации поликлиники №68

В свободное время Ксения ходит на танцы и учит испанский язык. Недавно она стала победительницей десятого юбилейного конкурса "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область".

Хочу сделать женщин счастливыми, сохранить их здоровье, чтобы они были красивые, любимые, счастливые матери и жены. Сегодня ко мне пришла вставать на учет пациентка с третьей беременностью и с третьим ребенком. Первый ребенок у нее родился после семи лет бесплодия. Мы с ней долго занимались, и сейчас организм вспомнил, как быть женщиной. Сейчас она беременна в третий раз. Ксения Вербицкая, акушер-гинеколог Женской консультации поликлиники №68

Школа материнства

Уже много лет в Женской консультации Сестрорецка работает Школа материнства. На занятиях будущим мамам рассказывают об анатомии, питании во время беременности и родах. Кроме того, проводятся встречи с психологом, представителем МФЦ, ведутся консультации о послеродовой контрацепции и обсуждаются проблемы, которые могут возникнуть во время первого года жизни ребенка.

Очень огорчает, когда у девочек нет поддержки в родительском доме в плане естественного грудного вскармливания, когда у них задачи другие. Они переживают, что дети теряют в весе и думают, что проще дать смесь, чем поддержать и объяснить, как решить проблему и восстановить грудное вскармливание. И здесь я пытаюсь им эти кирпичики заложить. Светлана Ботвиньева, перинатальный психолог, руководитель Школы материнства Женской консультации №68

Светлана Ботвиньева является бессменным руководителем Школы материнства в Сестрорецке. Опытный специалист в акушерстве, перинатальный психолог и мама двух детей всегда на связи со своими ученицами, которые нередко обращаются за советом уже после родов.

Я реально не понимала, что делать с мальчишкой. Я не понимала, как его воспитывать, я ничего не понимала. Но мне Светлана Викторовна сказала, что все будет хорошо. Но в 3 года он придет и скажет: "Мама, стоп, не надо меня целовать". И мой мальчик в 2,9 так сказал. Нелли Маркевич, пациентка Женской консультации №68

Была поражена буквально с первого занятия. Я абсолютно не ожидала увидеть то, что я увидела, такое отношение, такой индивидуальный подход к каждой девочке, внимание. Помимо занятий в группе еще и индивидуальные консультации, занятия с папами. Мне кажется, что Светлана Викторовна фактически спасла отношения с моим супругом. Теперь я понимаю, это связано с гормонами. Карина Кулагина, пациентка Женской консультации №68

В Школе материнства, в том числе, проводятся занятия с будущими папами. На встречах со специалистами парам объясняют, как добиться гармонии в отношениях в период ожидания новорожденного и после рождения ребенка, рассказывают о транспортировке в роддом, подготовке к выписке и основных навыках ухода за малышом. Также будущих родителей консультируют по поводу семейных родов.

Они сидят очень напряженные, сдержанные. Я эту их тревогу и напряжение физически ощущаю. Семь потов сходит. У нас порядка 15 человек было одномоментно. Мне сложно, но я вижу обратную связь, когда они приходят на следующий день говорят, что он со мной гулять пошел, он посуду помыл. Он сказал, ладно, давай мне носки и открывай все окна, главное, чтобы вам с ребенком было комфортно. Какие-то вещи, о чем они их просили, но именно услышав их здесь, они это реально стали делать. Светлана Ботвиньева, перинатальный психолог, руководитель Школы материнства Женской консультации №68

Лечение гинекологических заболеваний

Женская консультация – это структурное подразделение поликлиники №68, которая в свою очередь является частью крупнейшего клинико-диагностического центра Санкт-Петербурга – Городской больницы номер №40. У каждой женщины, которая приходит на прием в Консультацию, берется мазок на жидкостную онкоцитологию. Это позволяет провести диагностику рака шейки матки.

Сегодня это приоритетный государственный проект – профилактика и раннее выявление рака шейки матки. В специальную виалу берется материал с шейки матки, и он отправляется в лабораторию, где по современной методике определяется наличие измененных клеток. Если появляются признаки вируса папилломы человека, то из этой же виалы делается анализ на вирус и вообще все возможные анализы. Татьяна Предтеченская, заведующая Женской консультацией поликлиники №68

Во всех кабинетах медучреждения, в которых ведется гинекологических прием, стоят кольпоскопы – приборы для проведения кольпоскопии. Если во время осмотра врач видит какую-либо проблему, то женщину отправляют в малую операционную, где патологию шейки матки лечат на современном оборудовании.

После пациентка идет на консультацию онкогинеколога, который тоже работает в нашей Женской консультации. Если есть необходимость, женщину отправляют на отборочную комиссию, которая проводится заведующим нашим гинекологическим отделением онкологом, профессором, доктором медицинских наук Борисом Львовичем Цивьяном. В дальнейшем пациентка идет в стационар, который тоже находится на базе нашей больницы №40. То есть у нас замкнутый круг, и проблем никаких нет ни с диагностикой, ни с лечением. Татьяна Предтеченская, заведующая Женской консультацией поликлиники №68

Стоит отметить, что попасть на прием к врачу Женской консультации могут не только жительницы Сестрорецка. Если женщина заинтересована и хочет наблюдаться именно в этом учреждении, то она может прикрепиться к поликлинике, ежегодно посещать медиков и получать медицинскую помощь в том же объеме, что и жительницы города.

Видео: Piter.TV