На набережной Фонтанки женщина с тростью и мужчина с тату напали на горожанина

Инцидент произошел у дома № 48 по набережной Фонтанки около трех часов ночи.

В ночь на субботу, 11 июля, в Центральном районе двое напали на жителя Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел на набережной Фонтанки у дома № 48 примерно в три часа ночи. Мужчина с татуировками звезд на плечах и женщина с тростью накинулись на прохожего с кулаками. Они нанесли ему ножевое ранение в области живота и шеи. Пострадавшего медики госпитализировали в больницу.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельство случившегося. Начались поиски двух злоумышленников, которые напали на мужчину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что посетитель ТЦ "Европолис" напал на охранника из-за просьбы надеть маску.

Фото: Piter.tv