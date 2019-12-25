Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после падения на пути в метро Петербурга

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 сентября.

Из-за падения пассажира на пути в 22 часа на "красной" линии метрополитена останавливали движение поездов на участке от "Академической" до "Девяткино". Пассажирка оказалась на путях на станции "Гражданский проспект".

Через полчаса движение восстановили.

Как пишут "Невские Новости", пострадавшей оказалась женщина. Ей удалось выжить. На вид пассажирке метро около 40 лет. По каким причинам она оказалась на путях — выясняется. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в петербургском метро вновь заметили змею.

Фото: Piter.tv