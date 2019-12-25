Смольный одобрил строительство железнодорожной ветки до промзоны в Металлострое

Инвестором стала компания "А ГРУПП СМЦ №1 СПБ".

Правительство Петербурга одобрило проект планировки территории для создания железнодорожного подхода в промзоне Металлостроя от станции Ижоры. Протяженность ветки составит свыше 1,6 километра, подчеркнули в Смольном.

Инвестором стала компания "А ГРУПП СМЦ №1 СПБ", планирующая возвести на промышленной площадке промзоны транспортно-логистический комплекс и завод по выпуску проката из черного металла и композитных материалов. Объем инвестиций – порядка 2 млрд рублей, на предприятии создадут 200 рабочих мест.

Площадка "Металлострой" в Колпинском районе – одна из быстро развивающихся промзон города. Здесь есть предприятия отрасли энергетического машиностроения, металлопроката и металлообработки. Среди резидентов – "АО "НИИЭФА им. Д. В. Ефремова", ООО "СИБ-ЦЕНТР", ООО "АРТПАК Пластик", ООО "НИЭФА-ЭНЕРГО" и другие.

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Фото: пресс-служба Смольного