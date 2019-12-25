  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный одобрил строительство железнодорожной ветки до промзоны в Металлострое
Сегодня, 10:28
45
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Смольный одобрил строительство железнодорожной ветки до промзоны в Металлострое

0 0

Инвестором стала компания "А ГРУПП СМЦ №1 СПБ".

Правительство Петербурга одобрило проект планировки территории для создания железнодорожного подхода в промзоне Металлостроя от станции Ижоры. Протяженность ветки составит свыше 1,6 километра, подчеркнули в Смольном. 

Инвестором стала компания "А ГРУПП СМЦ №1 СПБ", планирующая возвести на промышленной площадке промзоны транспортно-логистический комплекс и завод по выпуску проката из черного металла и композитных материалов. Объем инвестиций – порядка 2 млрд рублей, на предприятии создадут 200 рабочих мест. 

Площадка "Металлострой" в Колпинском районе – одна из быстро развивающихся промзон города. Здесь есть предприятия отрасли энергетического машиностроения, металлопроката и металлообработки. Среди резидентов – "АО "НИИЭФА им. Д. В. Ефремова", ООО "СИБ-ЦЕНТР", ООО "АРТПАК Пластик", ООО "НИЭФА-ЭНЕРГО" и другие. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкинском районе проложат две дороги регионального значения. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: железнодорожная ветка, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии