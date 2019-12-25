Совфед России заявил о зеркальных мерах в случае выдворения российских дипломатов из США

США считает российских дипломатов сотрудниками разведки РФ.

Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки российских дипломатов из США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.

В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим. Владимир Джабаров для "РИА Новости"

Ранее СМИ сообщали, что США закончили обзор атак "российских хакеров" и вмешательства в выборы. Как ответ на эти действия Белый Дом рассматривает вариант выдворения российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками разведки. Также власти США заявили о новых возможных санкциях в отношении приближенных к Кремлю людей и агентств.

Ранее мы сообщали, что в Северной Корее закрылись посольства 12 стран.

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