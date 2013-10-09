Стал известен стартовый состав команды "Зенита" в матче против "Ахмата"

Матч пройдет в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче против "Ахмата". Игра начнется 11-го сентября в 16:30.

На поле с первых минут появятся Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.

Малком и Клаудиньо будут в запасе, но все же смогут принять участие в игре. После скандала с Бразильской конфедерацией футбола была вероятность, что им придется пропустить два матча "Зенита".

Игра пройдет с 30% заполняемостью. Зрителям надо будет предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевания не позднее 6 месяцев назад.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

