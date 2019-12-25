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Малком и Клаудиньо смогут сыграть за сине-бело-голубых в матчах с "Челси" и "Ахматом"
Сегодня, 11:47
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Малком и Клаудиньо смогут сыграть за сине-бело-голубых в матчах с "Челси" и "Ахматом"

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В футбольный клуб "Зенит" отправили письмо ФИФА с таким заявлением. Информацию продублировал бразильский журналист Фабио Алейшо.

Бразильские игроки петербургской команды Малком и Клаудиньо смогут вернуться к футбольным матчам. Об этом сообщил в твиттере журналист Фабио Алейшо. А позже, утром 11 сентября, информация появилась в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Напомним, что ФИФА запретила спортсменам Малкому и Клаудиньо играть в составе "Зенита" до 14 сентября в связи с тем, что клуб отозвал их из сборной Бразилии. 

Игроки смогут показать себя в матчах с "Ахматом" и "Челси" уже в ближайшие дни. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Сердар Азмун может покинуть "Зенит" летом 2022 года.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: ахмат, зенит, клаудиньо, малком, фифа, футбол, челси
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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