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В Выборге провели углубленное обследование состояния деревьев
Сегодня, 16:19
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В Выборге провели углубленное обследование состояния деревьев

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К декабрю, после завершения обследования, администрации Выборгского района будет предоставлены итоги научно-исследовательских работ и методические рекомендации по содержанию парковых зон Выборга.

В Выборге по муниципальному заказу проведено углубленное обследование состояния деревьев. Выводы специалистов Лесотехнической академии Петербурга станут основой для формирования комплекса мероприятий по содержанию и уходу за зелёными насаждениями. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты отдела благоустройства районной администрации отмечтили, что сотрудники Лесотехнической академии изучили состояние каждого дерева на набережной 40-летия ВЛКСМ, Петровской набережной, в парке Ленина, на бульваре Кутузова и других участках. В результате проверки были сформированы карты по всем этим объектам, где отмечено каждое дерево, дана характеристика текущего состояния, перечень выявленных болезней. 

К декабрю, после завершения обследования, администрации Выборгского района будет предоставлены итоги научно-исследовательских работ и методические рекомендации по содержанию парковых зон Выборга.

Недавно парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: деревья, зеленый фонд
Категории: Выборг, Лента новостей,

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