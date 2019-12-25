В Выборге провели углубленное обследование состояния деревьев

К декабрю, после завершения обследования, администрации Выборгского района будет предоставлены итоги научно-исследовательских работ и методические рекомендации по содержанию парковых зон Выборга.

В Выборге по муниципальному заказу проведено углубленное обследование состояния деревьев. Выводы специалистов Лесотехнической академии Петербурга станут основой для формирования комплекса мероприятий по содержанию и уходу за зелёными насаждениями. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты отдела благоустройства районной администрации отмечтили, что сотрудники Лесотехнической академии изучили состояние каждого дерева на набережной 40-летия ВЛКСМ, Петровской набережной, в парке Ленина, на бульваре Кутузова и других участках. В результате проверки были сформированы карты по всем этим объектам, где отмечено каждое дерево, дана характеристика текущего состояния, перечень выявленных болезней.

К декабрю, после завершения обследования, администрации Выборгского района будет предоставлены итоги научно-исследовательских работ и методические рекомендации по содержанию парковых зон Выборга.

Недавно парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО