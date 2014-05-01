Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реконструкцию Аракчеевских казарм

В зданиях появится музейно-выставочное пространство.

В исторических зданиях, расположенных на Шпалерной улице, появится музейно-выставочное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресу: Шпалерная улица, 51, литеры Б и К. Здание под литерой Б возвели в 1870-ых годах. Одноэтажное здание относилось к комплексу Офицерской кавалерийской школы (так называемых Аракчеевских казарм). Здание же под литерой К построили в 1901 году, где располагалась конюшня.

Застройщик уже получил разрешение на реконструкцию от Госстройнадзор Петербурга. Проект реконструкции согласован с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Застройщик пообещал сохранить исторический внешний вид здания. Согласно проекту, реконструкции подлежат поздние пристройки и надстройки зданий, а также специалисты восстановят исторические габариты крыш.

После реконструкции в здании расположатся выставочные залы, которые будут предназначены для временных экспозиций. Также для посетителей выставочного пространства в здании предусмотрены залы для проведения презентаций, вестибюль, гардероб и другие вспомогательные и служебные помещения. Срок действия разрешения в соответствии с проектом организации строительства – до 15 ноября 2022 года.

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Фото: пресс-служба КГИОП; пресс-служба Смольного