В Ленинградском зоопарке завершилась зимняя зажировка манулов

В настоящее время Свэн весит 7 килограммов, Намика – 6,5 килограммов, а Шу – 6,4 килограммов.

Семейство манулов из Ленинградского зоопарка завершило зажировку: к началу зимы эти кошачьи стали почти в два раза больше. Об этом рассказали 11 декабря в учреждении.

Раньше всех "зажировалась" Намика. Уже почти три недели она оставляет часть кормов. Свэн и Шу только недавно перестали съедать полные порции.

В настоящее время Свэн весит 7 килограммов, Намика – 6,5 килограммов, а Шу – 6,4 килограммов.

Удивились, что ваши домашние коты весят больше? На самом деле по размерам манулы кажутся гораздо крупнее благодаря своему густому и пушистому меху. На 1 квадратный сантиметр кожи у них приходится около 9 тыс. шерстинок. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

"Разжировка" у манулов начнется в начале весны – их вес снизится до 4,5 килограммов.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка