В первый день в Выборгском районе подали 680 заявлений в первый класс

Большую часть заявлений родители подали на порталах.

В четверг, 1 апреля, начался прием заявлений для зачисления детей в первые классы общеобразовательных учреждений. В Выборгском районе в первый день родители подали 680 заявлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам председателя комитета образования районной администрации Ларисы Самченко, большую часть заявлений родители подали на порталах. Также некоторые пришли в МФЦ и меньше всего заявлений было подано в самих школах.

В 2021-2022 учебном году на территории Выборгского района планируется открыть 79 первых классов, в которых будут обучаться более 1900 ребят.

Ранее родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга.

Фото: Piter.tv