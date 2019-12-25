Заяц Арсений вернётся к Петропавловской крепости 29 сентября

Его реставрировали из-за трещины на ухе.

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" 29 сентября вернут на своё прежнее место один из символов Петропавловской крепости к Иоанновскому мосту через Кронверкский пролив. Здесь фигурка зайца Арсения живет вот уже двадцать лет.

Почти месяц назад во время обследования свай, предохраняющих опоры моста от ледохода, специалисты заметили трещину на ухе зайца. Было решено фигурку демонтировать и отправить на базу "Мостотреста". Причину появления трещины точно установить не удалось. Но специалисты не исключают, что памятник пострадал от "охотников за деньгами".

В мастерской фигурку зайца очистили от загрязнений и остатков краски, заварили трещину и заново окрасили. Чтобы памятник не деформировался от перепада температур, во время сварки всю фигурку нагревали и укутывали в специальный плед.

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Фото: Смольный