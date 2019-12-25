Памятник зайцу, ведущего в Петропавловскую крепость, отправился на реставрацию

У зайца треснуло ухо и истончилась краска.

Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, временно переехал со своего места. Сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" демонтировали зайца для осмотра и восстановления.

Во время обследования ледорезов (связки свай), которые предохраняют опоры моста от ледохода, специалисты заметили трещину на ухе зайца. Было решено его демонтировать и отправить на базу "Мостотреста". Там памятник осмотрят, заделают трещины, очистят и покрасят. На восстановление уйдет несколько недель.

Что послужило причиной дефекта, установить не удалось. Однако, при первичном осмотре памятника стало заметно, что на одной из сторон у зайца почти полностью истончилась защитная краска. Монеты, сильный ветер, дождь, снег и пыль постоянно "отбивают" бок памятнику. Также заяц мог пострадать от "охотников за деньгами". Ухо могло треснуть от удара магнита, с помощью которого и собираются деньги.

Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"