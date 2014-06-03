В двух районах Петербурга завершается строительство детских садов

Объекты проходят итоговую проверку.

В рамках работы с инвесторами завершается строительство двух детских садов в Красносельском и Выборгском районах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На данный момент идет подготовка к вводу в эксплуатацию детского садика на 280 мест в ЖК "Северная долина". Сад находится в поселке Парголово, ул. Шишкина, дом 309, корпус 2, строение 1. Объект проходит итоговую проверку.

В трехэтажном здании разместят 12 возрастных групп: 4 групп для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 8 групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Для каждой группы предусмотрена отдельная групповая ячейка, включающая игровую и буфетную зоны, спальню, раздевалку и гигиенические комнаты.

В детском саду будут располагаться бассейн, залы музыки и спорта, кабинеты психолога и логопеда. На первом этаже разместится современный пищеблок, медицинский и прививочный кабинет. Во дворе расположатся площадки для каждой возрастной группы, оснащенные теневыми навесами и игровыми элементами.

В Красносельском районе завершены строительно-монтажные работы детского сада на 190 мест в рамках жилого комплекса "Огни залива".

Соцобъект расположен на Ленинском проспекте, северо-западнее пересечения улиц Доблести и Маршала Захарова. На сегодняшний момент на объекте ведется итоговая проверка.

Ранее в Невском районе начали строить школу на 825 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"