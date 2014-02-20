В Невском районе начали строить школу на 825 мест

В Невском районе в ЖК "Октябрьская набережная" началось строительство школы на 825 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
В образовательном учреждении помимо кабинетов для учеников 1-11 классов предусмотрены столовая, гардеробные, большой бассейн, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, мастерская по обработке дерева, зал хореографии, библиотека. Соцобъект будет полностью адаптирован для маломобильных граждан. На школьной территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, зоны для игр и отдыха.
Сдать в эксплуатацию учреждение планируется летом 2025 года.
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Фото: Группа ЛСР
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