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В Невском районе начали строить школу на 825 мест
Сегодня, 16:55
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В Невском районе начали строить школу на 825 мест

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Сдать в эксплуатацию учреждение планируется летом 2025 года.

В Невском районе в ЖК "Октябрьская набережная"  началось строительство школы на 825 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В образовательном учреждении помимо кабинетов для учеников 1-11 классов предусмотрены столовая, гардеробные, большой бассейн, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, мастерская по обработке дерева, зал хореографии, библиотека. Соцобъект будет полностью адаптирован для маломобильных граждан. На школьной территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, зоны для игр и отдыха.

Сдать в эксплуатацию учреждение планируется летом 2025 года.

Ранее на Piter.tv: В Калининском и Приморском районах Петербурга построят новые школы.

Фото: Группа ЛСР

Теги: школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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