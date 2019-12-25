В двух районах Петербурга построят новые школы

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление инвесторам земельных участков в Калининском и Приморском районах для строительства двух школ по 550 мест каждая.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", школы будут простроены на проспекте Маршала Блюхера и на Глухарской улице.
По завершении строительства учебные учреждения будут безвозмездно переданы в собственность города.
Недавно петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской. Архитектурный облик объекта решен в традиционном виде для зданий общеобразовательных учреждений. Для облицовки фасадов будут применены керамогранитные плиты с использованием акцентных вставок разных цветов.
Фото: Смольный
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