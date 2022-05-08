Застройщики СЗФО получили в Сбере почти 500 млрд рублей с начала 2023 года

Новыми клиентами банка в СЗФО с начала года стали более 65 девелоперов

За девять месяцев текущего года объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада в Сбербанке вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 493 млрд рублей. Объём портфеля жилищного кредитования превысил 341 млрд рублей.

В Сбер с начала 2023 года пришли за кредитами более 65 новых клиентов-девелоперов, которым выдан 161 млрд рублей. Банк предоставляет широкую линейку продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, а также финансирование под будущую прибыль реализуемых проектов. Такие кредиты можно направить на развитие новых площадок. Всё это помогает застройщикам более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

На данный момент большинство застройщиков СЗФО ведут строительство своих объектов с использованием счетов эскроу в соответствии с требованиями 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Данная схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

Напомним, в сентябре только в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 292 039, 20 кв.м. жилья, что составило 93 дома на 6 217 квартир, включая индивидуальное строительство.

Фото: Piter.tv