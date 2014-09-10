В Петербурге объяснили запрет использования риса и лепестков роз в ЗАГСе

На данный момент документ находится на этапе экспертизы.

В Петербурге могут ввести новые правила регистрации брака. Молодоженам хотят запретить вольности в одежде и макияже, а гостям больше не позволят бросаться лепестками роз и пить шампанское.

Пресс-секретарь комитета по делам ЗАГС Дарина Шишкина в разговоре с spb.aif.ru отметила, что вышеуказанные правила регламентируют торжественную регистрацию заключения брака уже несколько лет, поэтому называть их "новыми" неправильно.

Специалист отметила, что большинство людей и без оглашения правил понимают, как нужно выглядеть и вести себя. Но иногда случаются исключения.

На данный момент документ находится на этапе экспертизы.

Фото: pxhere.com