Суд запретил использовать песню группы "Кино" в петербургском мюзикле

ООО "Алмазная колесница", ООО "Мейкерс Лаб" и Ирина Афанасьева выплатят 1,4 млн рублей компенсации и исключат композицию из спектакля.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ООО "Национальное музыкальное издательство" к создателям мюзикла мюзикла "Алмазная колесница" за неправомерное использование песни группы "Кино" "Звезда по имени Солнце". ООО "Алмазная колесница", ООО "Мейкерс Лаб" и Ирина Афанасьева выплатят 1,4 млн рублей компенсации и исключат композицию из спектакля. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Сценарий постановки в ЛДМ написан по одноимённому роману Бориса Акунина. Из материалов дела следует что с ноября 2020 года в мюзикле неоднократно используется песня, соавтором которой является Виктор Цой. 3 года назад композитор Антон Танонов обращался в НМИ за лицензией на использование композиции в спектакле, но ему было отказано, в том числе, из-за неоднозначных образов исполнителей. Однако композицию всё же включили в спектакль: как пояснила Афанасьева, это было одним из условий Акунина при выдаче разрешения на создание мюзикла.

Ответчики попытались сослаться на статью ст. 1274 ГК РФ, согласно которой пародировать какие-либо произведения можно и без разрешения правообладателя. Пародийным исполнение было признано в результате экспертизы ещё до премьеры мюзикла. После назначения повторной проверки суд постановил, что пародией можно назвать сам мюзикл "Алмазная колесница", но не исполенние песни.

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Фото: Piter.TV