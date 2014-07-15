Данные Яндекс Поиска: врачей каких специальностей петербуржцы выбирают внимательнее всего

Яндекс помогает российским пользователям находить докторов определённой специальности более 2,5 млн раз в сутки.

Перед тем, как обратиться к врачу, жители Санкт-Петербурга особенно тщательно выбирают офтальмологов и отоларингологов. На докторов этих специальностей приходится больше всего запросов в поиске Яндекса.

Прежде чем сделать выбор и записаться на приём к конкретному врачу, пользователи поисковой системы Яндекса изучают квалификацию специалистов, их опыт, стоимость консультаций, а также отзывы пациентов.

Кроме офтальмологов и отоларингологов, запросы в поиске Яндекса по врачам чаще всего связаны с выбором гастроэнтерологов, эндокринологов и гинекологов. Почти так же внимательно в Санкт-Петербурге выбирают дерматологов, неврологов, стоматологов, подологов и психотерапевтов.

Яндекс помогает российским пользователям находить докторов определённой специальности более 2,5 млн раз в сутки. В ответ на такой запрос поисковая система формирует подборку практикующих врачей с данными о каждом.

В поиске Яндекса по врачам сейчас представлено более 60 тысяч профилей докторов из более чем 4 тысяч медучреждений Санкт-Петербурга и Ленобласти — добавлять в поиск информацию о своих врачах клиники могут сами.

Фото: unsplash