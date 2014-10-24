За воздухом в Гатчине будут следить стационарные датчики

Закупка еще двух датчиков запланирована до конца 2022 года местной администрацией.

Стационарные датчики мониторинга воздуха появились в Гатчине. Два поста установлены на улице Волкова и улице Зверевой. Датчики предназначены для того, чтобы измерять в режиме "онлайн" массовые концентрации основных загрязняющих веществ, таких как оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), озон (О3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), мелкодиспенсерные взвешенные вещества (пыли), фракции РМ 2.5 и РМ10 мкм, а также метеопараметры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

После подключения оборудования к единой региональной аналитической системе результаты замеров начнут фиксироваться в ней. При регулярных опасных превышениях ПДК данные передаются экстренным службам для реагирования. Суточные результаты измерений будут доступны в интернете.

Закупка еще двух датчиков запланирована до конца 2022 года местной администрацией.

Ранее причину запаха в Гатчине искали специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Фото: правительство Ленобласти