В Петербурге стали закрываться зоомагазины

Петербуржцы стали больше покупать товары для животных на маркетплейсах.

Крупная сеть зоомагазинов "Ле"Муррр", насчитывающая более 100 магазинов по всей России, в том числе 26 в Санкт-Петербурге, может прекратить свое существование. Альфа-Банк подал иск о банкротстве в отношении владельца сети Алексея Иващенкова и принадлежащего ему ООО "Фогрупп", следует из картотеки арбитражных дел.

Как пишет "Деловой Петербург", задолженность перед банком может составлять порядка 108 млн рублей. Ранее иски о банкротстве были поданы и к другим компаниям Иващенкова. Получить комментарии от представителей Иващенкова не удалось.

Директор по развитию агентства коммерческой недвижимости KNRU Полина Фиофилова связывает проблемы сети с ростом цен на товары для животных и сокращением поставок импортной продукции после 2022 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что кот Хатико, семь лет проживший на могиле хозяина, умер в Петербурге.

Фото: Pxhere