Из-за репетиций и проведения "Алых парусов" Троицкий мост будут перекрывать с 23 по 30 июня

Кроме того, три маршрута общественного транспорта направят по объездным трассам.

В связи с репетициями и проведением праздника выпускников "Алые паруса" с 23 по 30 июня в определенные часы частично или полностью закроют движение по Троицкому мосту. Кроме того, три маршрута общественного транспорта направят по объездным трассам, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Движение транспорта по переправе в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной закроют с 22:30 23 июня до 06:00 30 июня. Не получится проехать по мосту с 22:50 24 июня до 07:40 25 июня, с 22:50 25 июня до 07:40 26 июня, с 22:50 26 июня до 07:40 27 июня, с 19:50 27 июня до 20:30 27 июня, с 03:00 28 июня до 07:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня.

Также вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№46, 76 и трамвая №3. Подробнее о движении общественного транспорта – на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее стало известно, как будет выглядеть сцена "Алых парусов".

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга