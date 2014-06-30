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Таврический сад приостановил работу из-за реконструкции детских площадок
Сегодня, 20:22
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Таврический сад приостановил работу из-за реконструкции детских площадок

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Работы продлятся до 1 сентября.

В Петербурге временно закрыли Таврический сад. На территории зеленой зоны благоустраивают детские площадки и ремонтируют дорожки.

Предварительно, сад приостановил свою работу 21 августа, пишет "Фонтанка". Соответствующие объявления появились у входов. "На территории Таврического сада проводятся работы по демонтажу и установке детского игрового оборудования," – говорилось в сообщении. Спустя время стало известно, что реконструкция продлится до 1 сентября. 

Жители Центрального района отметили, что обычно, когда в саду проводятся такие работы, по нему ездит техника. Именно по этой причине объект закрывают полностью – в целях безопасности. 

В комитете по благоустройству Петербурга пояснили, что "происходят монтаж детского оборудования и ремонт дорожек в саду, по парку курсирует спецтехника".

Ранее мы рассказывали о том, что в Аничковом дворце стартовала реставрация Большой столовой. 

Фото: ВКонтакте / Ярослав Костров

Теги: детские площадки, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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