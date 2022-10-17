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В Петербурге из-за подъема воды закрыли затворы дамбы

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В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. 

В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и опасностью штормового нагона в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, частично задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. 

Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован, Кронштадтский корабельный фарватер открыт.

Видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС

Теги: дамба, кзс, наводнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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