В Петербурге из-за подъема воды закрыли затворы дамбы

В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.

В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и опасностью штормового нагона в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, частично задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.

Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован, Кронштадтский корабельный фарватер открыт.

Видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС