Захарова резко раскритиковала антироссийские устремления Польше

По словам Захаровой, в Польше постепенно переходят от русофобии к частичному оправданию фашизма.

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские устремления Польши в различных сферах в последние годы не знают границ.

В качестве примера она привела польский Институт национальной памяти в связи. Там организовали конференцию в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР. Захарова отметила, что на лицо эволюция "от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию фашизма".

Она также добавила, что польские власти и "псевдоученые фальсификаторы" доказали, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, скорбь и бережное отношение к истории.

Ранее Захарова сообщила о провокации нидерландского фрегата в Черном море.

Видео: МИД РФ