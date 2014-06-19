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Захарова резко раскритиковала антироссийские устремления Польше

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По словам Захаровой, в Польше постепенно переходят от русофобии к частичному оправданию фашизма.

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские устремления Польши в различных сферах в последние годы не знают границ. 

В качестве примера она привела польский Институт национальной памяти в связи. Там организовали конференцию в связи с 80-й годовщиной нападения нацистов на СССР. Захарова отметила, что на лицо эволюция "от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию фашизма".

Она также добавила, что польские власти и "псевдоученые фальсификаторы" доказали, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, скорбь и бережное отношение к истории. 

Ранее Захарова сообщила о провокации нидерландского фрегата в Черном море.

Видео: МИД РФ

Теги: мария захарова, польша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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