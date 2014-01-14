В акватории Охты ликвидировали загрязнение нефтепродуктами

По всей видимости, работы, которые велись в акватории, проводились с нарушениями.

В реке Охта в районе Уткина проспекта обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Северо-Западу 21-го октября.

Разводы заметили во время патрулирования. Причиной загрязнения стали работы по подъему полузатонувшего судна.

Информацию передали в природоохранную организацию, которая отвечает за ликвидацию разлива нефтепродуктов, а акватория обработали активной пеной. Также установлена нитка боновых заграждений. На данный момент разводов на воде нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для покрытия игровой площадки на набережной реки Охты привезли песок с побережья Черного моря.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО