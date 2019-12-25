В администрации Выборгского района обсудили вопрос загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуга

Администрация Выборгского района проведет исследование дна на предмет возможного источника загрязнения непосредственно в воде.

В администрации Выборгского района состоялось совещание по вопросу загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуга. По приглашению администрации в нем приняли участие представители Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, Невско-Ладожского бассейнового водного управления, а также Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первый замглавы администрации Выборгского района Валерий Савинов обратил внимание надзорных органов на необходимость скорейшего установления стороны, виновной в нарушении и ликвидации нефтепродуктов с водной акватории и береговой линии бухты Радуга.

Следователь Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщил, что будет направлен запрос в ГУП "Леноблводоканал" о предоставлении схемы канализационной и сточной системы вблизи бухты Радуга.

Главный специалист отдела водных ресурсов по Петербургу и Ленобласти Невско-Ладожского бассейнового водного управления Дарья Ямщикова отметила, что территория предполагаемого источника загрязнения совпадает с координатами мест сброса сточных и дренажных вод ОАО "РДЖ". Данная информация следователем принята к сведению.

Замглавы районной администрации Леонид Пономарев подчеркнул, что пока ведется расследование, собственнику водного объекта необходимо приступить к очистке водной акватории бухты Радуга.

Тем временем администрация Выборгского района проведет исследование дна на предмет возможного источника загрязнения непосредственно в воде.

Ситуация в бухте мониторится ежедневно. В загрязненной бухте Радуга 27 апреля были установлены дополнительные боновые заграждения протяженностью 120 метров.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО