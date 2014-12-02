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Загрязнение Невы в районе Большеохтинского моста ликвидировали

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По предварительной информации, выпуск нефтепродуктов осуществлялся у дома №132/2 по проспекту Обуховской Обороны.

Специалисты ликвидировали загрязнение акватории Невы, которое очевидцы заметили 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы осмотрели выпуск ливневой канализации в районе дома №138/2 на проспекте Обуховской Обороны. Выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Петербурга". В момент осмотра через выпуск заметили поступление пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, которая впадает в Неву. 

Также на месте работали сотрудники ГУП "Пиларн": четыре нефтесборщика и два катера для мониторинга обстановки. Пленку нефтепродуктов обработали активной пеной. 

По результатам осмотра в отношении компании будут инициированы меры административного воздействия. 

Видео: Telegram / Управление Росприроднадзор по СЗФО 

Теги: загрязнение, нефтепродукты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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