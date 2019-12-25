В Кудрово задержан мужчина за призывы к насилию в отношении силовиков

На данный момент правонарушитель задержан и доставлен в следственные органы.

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 36-летнего мужчину, который, в свою очередь, призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 21 апреля полиция провела обыск в одной из квартир на Пражской улице в городе Кудрово в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за препятствия транспортному движению во время проведения несогласованного митинга.

В социальных сетях безработный мужчина призывал нападать на представителей правоохранительных органов, для этого он использовал несколько "никнеймов". Однако они не смогли уберечь мужчину от пристального интереса стражей закона к грубым призывам.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские изъяли материалы, представляющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Указанный гражданин доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент житель Кудрово задержан и доставлен в следственные органы.

Ранее мы писали, что Российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам.

Фото: Piter.tv