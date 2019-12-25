  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кудрово задержан мужчина за призывы к насилию в отношении силовиков
Сегодня, 14:02
69
kraratau27

В Кудрово задержан мужчина за призывы к насилию в отношении силовиков

0 0

На данный момент правонарушитель задержан и доставлен в следственные органы. 

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 36-летнего мужчину, который, в свою очередь, призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Днём 21 апреля полиция провела обыск в одной из квартир на Пражской улице в городе Кудрово в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за препятствия транспортному движению во время проведения несогласованного митинга. 

В социальных сетях безработный мужчина призывал нападать на представителей правоохранительных органов, для этого он использовал несколько "никнеймов". Однако они не смогли уберечь мужчину от пристального интереса стражей закона к грубым призывам. 

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские изъяли материалы, представляющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Указанный гражданин доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На данный момент житель Кудрово задержан и доставлен в следственные органы. 

Ранее мы писали, что Российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам

Фото: Piter.tv 

 

Теги: задержание, кудрово
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии