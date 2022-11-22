Задержание неадеквата с ножом на Парашютной улице попало на видео

По предварительной информации, некий 29-летний Максим несколько раз позвонил полиции из-за шумных соседей. Приехавший по заявке полицейский шума не услышал и попытался узнать у заявителя, с какой целью он оставил несколько заявок. Молодой человек не смог дать адекватного объяснения.

Вызов полиции из-за шума на Парашютной улице обернулся задержанием неадекватного парня с ножом. Самое интересное в этой истории, что он сам несколько раз звонил для вызова наряда МВД. Инцидент сняла на видео свидетельница произошедшего, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, некий 29-летний Максим несколько раз позвонил полиции из-за шумных соседей. Приехавший по заявке полицейский шума не услышал и попытался узнать у заявителя, с какой целью он оставил несколько заявок. Молодой человек не смог дать адекватного объяснения, то и дело называл сотрудников полиции "ментами" и ругался матом. На предложение поехать в отделение полиции он отреагировал также неадекватно – схватился за нож.

Вид табельного оружия в руках полицейского не сразу убедил петербуржца бросить нож, он получил в лицо струю из перцового баллончика.

Ранее задержание сына начальника УМВД по Выборгскому району обернулось скандалом.

Видео: Piter.tv