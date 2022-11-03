Задержание сына начальника УМВД по Выборгскому району обернулось скандалом

Задержанный попытался надавить на полицейских при помощи отца. В результате победу в конфликте одержали сотрудники дежурной части.

Во вторник, 1 ноября, в одном из отделов полиции Приморского района произошёл скандал. После того, как правоохранители доставили туда сына одного из руководителей подразделения ведомства, им пришлось вступить с ним и его отцом в затяжную перепалку. Подробности стали известны Piter.TV.

Мужчина привлек интерес полицейских из-за административного правонарушения. Такое положение дел ему явно не понравилось, поэтому он напомнил в грубой форме, что приходится сыном начальнику УМВД по соседнему Выборгскому району Сергею Автомонову. Также он пригрозил оперативникам проблемами по службе и заверил, что завтра они будут "искать себе новое место". Сотрудники дежурной части не поддались на шантаж и поместили Автомонова-младшего в камеру.

Позже в отдел прибыл сам руководитель и также начал сыпать угрозами в попытке освободить сына. Конфликт быстро перерос в рукопашную схватку, в которой Автомонов потерпел поражение. На его сына составили административный материал.

Ранее мы сообщили о том, что по делу о взятке на 2 млн рублей задержали двух полицейских и адвоката в Петербурге.

Видео: Piter.TV