По делу о взятке на 2 млн рублей задержали двух полицейских и адвоката в Петербурге

Если вина подозреваемых подтвердится, то их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В среду, 2 ноября, по делу о коррупции задержали двух полицейских Калининского района и адвоката в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Следствие считает, что начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майор юстиции, старший следователь СУ УМВД России по Калининскому району вступили в сговор на вымогательство взятки.

Все началось с мужчины, которого обвинили в незаконной банковской деятельности и завели уголовное дело. Им занимался старший следователь. Адвокат попросил взятку в 2 млн рублей у женщины, чтобы отправить подозреваемого под подписку о невыезде. 1 ноября он прибыл на улицу Комсомола в качестве посредника, чтобы встретиться с сожительницей обвиняемого. Когда мужчина получил взятку, его задержали сотрудники полиции. Адвокат согласился сотрудничать с оперативниками.

В этот же день его с денежным муляжом на сумму 1 млн 800 тыс. рублей отправили на проспект Большевиков, чтобы он передал взятку старшему следователю. Женщина приняла деньги и её тут же задержали. Она также, как и адвокат, согласилась участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. 2 ноября операцию повторили, но на этот раз взятку передавали в здании следственного управления УМВД России по Калининскому району. Старший следователь пришла с этим же денежным муляжом и отдала его начальнику отдела в качестве взятки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Если вина подозреваемых подтвердится, то их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Их руководители также могут быть привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv

