В Петербурге сотрудники ДПС в наручниках отвезли в отдел переходившую на красный девушку

У Мариинского театра накануне сотрудники ДПС задержали девушку, переходившую дорогу на красный свет. Она пыталась сбежать от правоохранителей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
Петербурженка переходила дорогу на красный свет. Полицейские остановили её и предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола. Нарушительница попыталась сбежать, но ее задержали, надели наручники и посадили в машину. Вмешаться в ситуацию попытался прохожий. Он попросил не увозить девушку в отделение, но сотрудники ДПС попросили его не вмешиваться.
Сегодня девушке предстоит ответить перед законом за неповиновение сотруднику полиции.
Накануне реанимация попала в снежную ловушку во дворе дома на 1-м Рабфаковском.
Видео: Piter.tv
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