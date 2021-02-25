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В Петербурге сотрудники ДПС в наручниках отвезли в отдел переходившую на красный девушку

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Нарушительница попыталась сбежать во время составления протокола.

У Мариинского театра накануне сотрудники ДПС задержали девушку, переходившую дорогу на красный свет. Она пыталась сбежать от правоохранителей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Петербурженка переходила дорогу на красный свет. Полицейские остановили её и предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола. Нарушительница попыталась сбежать, но ее задержали, надели наручники и посадили в машину. Вмешаться в ситуацию попытался прохожий. Он попросил не увозить девушку в отделение, но сотрудники ДПС попросили его не вмешиваться.

Сегодня девушке предстоит ответить перед законом за неповиновение сотруднику полиции.

Накануне реанимация попала в снежную ловушку во дворе дома на 1-м Рабфаковском.

Видео: Piter.tv

Теги: дпс, мариинский театр, нарушение, переход на красный свет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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