Реанимация попала в снежную ловушку во дворе дома на 1-м Рабфаковском

На помощь медикам пришли неравнодушные прохожие.

Вечером 24 февраля машина реанимации забуксовала во дворе дома №3 на 1-м Рабфаковском переулке. Автомобиль медиков буквально оказался в снежном плену.

"Вот к чему приводит то, что не убирают снег во дворах... От слова Совсем! А если бы, не дай Бог, из-за потерянного времени, не спасли чью-то жизнь?!! Печально, что за все время снегопадов, дороги чистили только в центре и на КАДе", - написал автор поста в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

На помощь медикам пришли неравнодушные прохожие. Они помогли вытолкать автомобиль из снега. Находился ли внутри реанимации пациент, или бригада только направлялась на вызов, неизвестно.

Ранее петербуржцев возмутила стена снега на Петроградской набережной.

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