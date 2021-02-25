Петербуржцев возмутила стена снега на Петроградской набережной

Вытянутый вдоль дороги снежный вал достиг около двух метров в высоту и более 15 метров в длину.

В среду, 24 февраля, вдоль дороги на Петроградской набережной, 36, растянулась огромная стена из снега. По словам жителей Петербурга, снежный вал достиг около двух метров в высоту и более 15 метров в длину.

"Петроградская набережная, 36. Это же все попадет в Неву. Как так-то?" – написал автор видео, которое появилось в сети.

Судя по информации из открытых источников, в этом месте располагается площадка для временного размещения снега. Места для его хранения назначал Комитет по благоустройству. Вариант временного хранения предусмотрен в случаях обильных снегопадов. На таких площадках снег может лежать до 10 дней перед тем, как его повезут на снегоплавильные пункты. Есть и другие места временного складирования снега – там он остается на срок до трех месяцев.

За праздничные выходные в городе выпало более 33 сантиметров снега. В ночь на среду город очищали 1247 уборочных машин и 307 дворников. Утром 24 февраля на уборку снега вышли 1163 единицы техники и 1228 дворников. В ближайшие дни синоптики пообещали оттепель.

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