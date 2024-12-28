Загрязнители леса в Вырице заплатят штраф в 166 млн рублей

Проведены обследования и экспертизы, по результатам суд признал наличие серьезных правонарушений в лесу.

Задержаны загрязнители Вырицкого полигона. Им придется заплатить штраф в размере 166 млн рублей за нарушение правил санитарной безопасности и удар по экологии, сообщили в администрации Ленобласти 15 апреля.

Проведены обследования и экспертизы, по результатам суд признал наличие серьезных правонарушений в лесу. Был подан иск на штраф за экологический ущерб: 164,4 млн рублей – за загрязнение почвы в лесном фонде, 2,1 млн рублей – за накопление отходов на поверхности.

Данная ситуация демонстрирует, что нарушители всегда несут ответственность за свои действия. Приставы теперь обязаны обеспечить перечисление этих средств в бюджет региона. Рамила Агаева, глава комитета госэконадзора Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти выявили загрязнение сельхозземель. Суд обязал собственника выплатить штраф 124 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти