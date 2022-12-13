Задержаны трое мужчин, которые избили и забрали более 600 тысяч у мигранта

Все трое задержаны. Проводится дальнейшее расследование.

Сотрудниками полиции задержаны трое граждан по подозрению в разбое в отношении мигранта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Всеволожского района Ленобласти 17 января обратился 28-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он заявил, что 5 января к нему в частный дом в деревне Скотное приехал малознакомый 20-лений мужчина с тремя неизвестными. Под угрозой насилия они посадили заявителя в автомобиль Kia Rio, вывезли в район поселка Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей, затем вывезли в район станции метро "Ломоносовская", высадили и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

У станции метро "Ладожская" 17 января по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний гражданин другого среднеазиатского государства. На следующий день были задержаны его 25-летний земляк и 20-летний соучастник.

Все трое задержаны. Проводится дальнейшее расследование.

Ранее были задержаны двое граждан, ограбивших китайца на Думской.

Видео: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области