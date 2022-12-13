Задержаны двое граждан, ограбивших китайца на Думской

Они забрали себе iPhone 13 Pro и наушники к нему.

Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в ограблении гражданина Китая на Думской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам 26-летнего пострадавшего, около трех часов ночи 17 января на Думской улице после конфликта с двумя неизвестными у него пропал iPhone 13 Pro,а через несколько минут у него отобрали наушники к нему. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

У дома 18 по набережной канала Грибоедова 18 января по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое граждан, 21 и 24 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее в Петербурге юноша напал с газовым баллончиком на курьера в попытке украсть iPhone.

Видео: МВД