В Ленобласти задержаны похитители лодочных моторов

Задержаны двое неработающих жителей Волховского района в возрасте 55 и 29 лет.

Уголовный розыск Главка задержал похитителей лодочных моторов. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Два лодочных мотора похитили неизвестные в Подпорожском районе в ночь на 6 июля. Первую кражу совершили в деревне Хевроньино: злоумышленники взломали гараж 70-летнего пенсионера и вынесли оттуда лодочный мотор стоимостью 30 тыс. рублей. Чуть позже лодочного мотора стоимостью 80 тыс. рублей лишился 22-летний житель Подпорожья, оставивший его в лодке на берегу реки Свирь. Были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 6 июля на 12-м километре автодороги "Лодейное Поле — Вытегра" правоохранители остановили автомобиль Volvo XC60 со "специалистами" по лодочным моторам. Задержаны двое неработающих жителей Волховского района в возрасте 55 и 29 лет. Выяснилось, что за их плечами ряд судимостей.

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Фото: Piter.TV