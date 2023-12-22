Они избили мужчину и отобрали телефон.

Полицейскими задержаны подозреваемые в грабеже на проспекте Просвещения, рассказали в региональном МВД.

В полицию 13 апреля обратился 42-летний петербуржец и сообщил, что около 22:00 у дома 74 по проспекту Просвещения на него напали двое, избили и отобрали принадлежащий ему телефон стоимостью 6 990 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления накануне были задержаны двое неработающих местных жителей, 33 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Оба ранее были судимы.

Также на Дыбенко был задержан один из подростков, подозреваемых в нападении на сверстника.

Видео: МВД