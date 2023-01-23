Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими Курортного района задержаны два дропа, обманувшие пенсионерку в Зеленогорске. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 ноября обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая в Зеленогорске, с заявлением, что днем ранее ей позвонил неизвестный и сообщил, что все её сбережения будут переведены заграницу и за ей грозит уголовная ответственность. Также пожилой женщине сказали, что ей необходимо задекларировать все имеющиеся у неё денежные средства, для этого к ней приедет курьер. Женщина, поверив мошенникам, передала курьеру 420 тысяч рублей.

Вечером 7 ноября у дома 27/39 по улице Типанова по подозрению в совершении преступления по горячим следам был задержан неработающий 20-летний местный житель.

А утром 16 ноября в Сестрорецке полицейскими задержан 19-летний житель Гатчинского района, который 6 ноября около 14:00 у дома 19 по улице Чапаева получил 415 000 рублей от задержанного ранее 20-летнего дропа, перевел их в криптовалюту и отправил третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Останки без рук нашли в лесу под Зеленогорском.

Видео: МВД