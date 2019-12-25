Останки без рук нашли в лесу под Зеленогорском

Останки пропавшего бизнесмена нашли в лесу под Зеленогорском, передает АН "Оперативное прикрытие",

Утром 17 ноября житель Зеленогорска нашел в лесу скелетированные останки человека. Прибывшие правоохранители в лесном массиве у Звонкого ручья обнаружили череп, который находился в полуметре от туловища, на ногах сохранились предметы одежды и обуви. При этом, на месте не оказалось рук.

На месте происшествия обнаружена карта петербуржца на имя 47-летнего бывшего предпринимателя. О его местонахождении не было ничего известно с 9 июня. В тот день в полицию поступило заявление дежурного врача психоневрологического интерната по факту пациента, который самостоятельно ушел с территории интерната.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе стало известно, что в Ленобласти мужчина задушил мать и неделю жил с трупом.

Фото: Piter.tv