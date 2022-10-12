Задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего брата на Энергетиков

Подозреваемой предъявлено обвинение.

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего брата. Следственным отделом по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, 6 марта женщина, находясь в квартире дома на проспекте Энергетиков, в ходе внезапно возникшего конфликта, ударила брата ножом в область шеи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемой предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Недавно в Петербурге задержали подозреваемого, который в 1999 году убил соседку по коммуналке кухонным молотком.

Фото: ГСУ СК России по Петербургу