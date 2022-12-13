Двое малознакомых (мужчина и женщина), угрожая ножом и применив физическую силу в отношении петербуржца, похитили мобильный телефон TECNO CAMON.

Полицейскими задержана молодая пара, подозреваемая в разбое в центре Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

К полицейским 25 апреля в 02:50 у дома 48 по улице Маяковского обратился 49-летний петербуржец, рассказавший, что на пересечении улиц Жуковского и Радищева он подвергся разбою. Двое малознакомых (мужчина и женщина), угрожая ножом и применив в отношении него физическую силу, похитили мобильный телефон TECNO CAMON.

Той же ночью около 03:10 напротив дома 43 по улице Восстания полицейскими по подозрению в совершении данного преступления были задержаны неработающие 23-летние мужчина и женщина. У задержанных изъят нож и телефон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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Видео: МВД