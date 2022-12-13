В Петербурге задержан водитель такси, который приставал к 15-летней пассажирки

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали водителя, который подозревается в развратных действиях в отношении 15-летней пассажирки такси. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 9 апреля 15-летняя девочка ехала в такси Hyundai Solaris. Таксист совершил в её отношении развратные действия сексуального характера. Несовершеннолетняя обратилась к врачу, который диагностировал у нее попытку действия сексуального характера, острый вульвит (воспаление наружных женских половых органов). После оказания помощи девочку отпустили домой.

Днём 13 апреля у дома 17 по проспекту Обуховской Обороны по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний гражданин Киргизии. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Фото: Piter.TV