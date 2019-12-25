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В Колпинском районе задержан мужчина, попавший в ДТП на угнанном авто
Сегодня, 10:45
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kraratau27

В Колпинском районе задержан мужчина, попавший в ДТП на угнанном авто

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Мужчина уже ранее был судимый за грабёж и кражу. 

Днём 26 апреля в городе Колпино на перекрёстке Финляндской и Софийской улиц произошло ДТП, с места которого водитель Volkswagen Polo скрылся. Однако при оформлении дорожно-транспортного происшествия было установлено, что машина находится в угоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 1 мая.

В этот же день в полицию с заявлением обратился 63-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его Volkswagen Polo у дома №16 по улице Тазаева в городе Колпино. Позже пенсионеру вернули его иномарку по сохранную расписку. 

В субботу, 30 апреля, у дома №6 по улице Труда в городе Колпино полиция задержала 35-летнего подозреваемого мужчину. Известно, что мужчина уже ранее был судимый за грабёж и кражу. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Ранее мы писали, что в Приморском районе угнали "Лексус" с автомойки, но после ДТП вернули машину. 

Фото: Piter.tv 

Теги: автомобильные угоны, колпинский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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