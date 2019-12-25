Он угрожал оппоненту ножом.

Задержан участник дорожного конфликта на Индустриальном проспекте, угрожавший ножом своему оппоненту. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 10 ноября поступило сообщение о дорожном конфликте у дома 19 по Индустриальному проспекту.

Полицейскими установлено, что между 29-летним гражданином Таджикистана и 30-летним местным жителем произошел словесный конфликт, в ходе которого иностранец начал угрожать ножом. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Петербуржец ударил своего дядю молотком на улице Черняховского.

Фото: Piter.tv